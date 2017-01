article

GILZE EN RIJEN - In totaal 38 afvalbakken en verkeersborden hadden het de afgelopen periode in Gilze en Rijen zwaar te verduren door vuurwerk. Vandalen sloopten in totaal zeventien afvalbakken en eenentwintig verkeersborden. Ook een openbare tafeltennistafel kwam de feestdagen niet ongeschonden door. Een gedetailleerd overzicht van de gemeente Gilze en Rijen geeft een aardig inkijkje in wat dat allemaal kost en hoeveel uren de gemeente kwijt is om een en ander weer te herstellen.

Afvalbakken en verkeersborden moeten het ontgelden in Gilze en Rijen: 11.635 euro schade

