Gilze behoudt consultatiebureau voor 30.000 euro per jaar

GILZE EN RIJEN - Het kost een kleine 30.000 euro per jaar, maar Gilze behoud dan wel een consultatiebureau. Dat blijkt uit een brief van het college aan de commissie Samenleving. Een diepe wens van de inwoners en de gemeenteraad gaat daarmee in vervulling.

Het bureau in Gilze zou een van de vestigingen zijn die dicht zouden moeten in een bezuinigingsoperatie van de GGD Midden-Brabant, een samenwerking van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Wethouder Aletta van der Veen, had daartoe als vertegenwoordiger van Gilze Rijen in het Algemeen Bestuur van de GGD mede toe besloten. Voor zorg konden ouders en kinderen naar de vestiging in Rijen, was het idee.

Vorig jaar ontstond hier in de gemeenteraad reuring over. Voor de wethouder lastig, omdat ze als bestuurslid van de GGD had ingestemd met sluiting. In Gilze startte de PvdA een handtekeningenactie. Liefst 700 handtekeningen inclusief plaatselijke huisarts pleitten voor behoud van de voorziening in het dorp. Mariëlle Doremalen (PvdA): ,,De basiszorg voor je kindje, maar ook ogen- en gehoortest en vaccinaties moet dicht bij huis aangeboden worden'', vindt ze.

Nu Gilze niet naar Rijen komt is dat GGD-pand aan de Rembrandtlaan te groot en duur, 40.600 euro per jaar. Gezocht wordt naar een schoolgebouw of andere accommodatie. Voor de zomer komt het college met een uitgewerkt voorstel.