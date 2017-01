Gezocht in Made: echte drager van Elfstedenkruisje uit 1985

MADE - Als de temperaturen dalen, worden Bert en Ria van Hulten eraan herinnerd: het Elfstedenkruisje van 1985. "Elke winter zitten we er weer mee. We moeten iets met dat kruisje." Want het kruisje is niet van Bert of Ria. Op de bijbehorende stempelkaart staat S.J. Brand. Al ruim dertig jaar is het echtpaar Van Hulten uit Made op zoek naar de man die in 1985 daadwerkelijk de finish aan de Bonkevaart bereikte. "We hebben van van alles gedaan, maar het is nog niet gelukt", stelt Ria.

S.J. Brand reed in 1985 mee op Berts lidmaatschapskaart van de Vereniging de Friesche Elf Steden. Door omstandigheden op zijn werk moest Van Hulten de Elfstedentocht laten lopen. Via de schaatsclub in Haarsteeg werd een vervanger geregeld. "Dat gebeurde in alle hectiek", stelt Bert (68). "Toen was dat zo normaal als wat, later kon dat wisselen van een kaart niet zomaar meer. Er werd meer gedaan tegen zwartrijders."

Een maand na de tocht door Friesland ontving het echtpaar Van Hulten de stempelkaart en het kruisje per post. Uit de gegevens blijkt dat Brand in Waalwijk woonde. "We zijn nog datzelfde voorjaar alle deuren in die straat afgegaan, maar nergens konden we hem vinden." Ria: "Ik heb elke Brand gebeld... Ik zou het zelf leuk vinden als ik een kruisje had, ook als familie. Het is toch zo'n mooi ding! Zijn geboortedatum is 1941. Wie weet, leeft hij niet meer. De kans wordt steeds kleiner dat we hem zullen vinden."

Schoenendoos

De erepenning wordt zorgvuldig bewaard in een schoenendoos op de slaapkamer. Daarin zitten twee enveloppen: een met het kruisje uit 1985 en een met Berts kruisje van 1986. Want ondanks het feit dat Bert in 1985 noodgedwongen de Elfstedentocht miste, kon hij een jaar later wel meedoen. Samen met broer Jan. "Prachtig om mee te maken. Ik had dat jaar weinig geschaatst en nul conditie, maar ik had het nooit willen missen. De waarde van het kruisje komt elke keer naar boven als er weer gesproken wordt over een Elfstedentocht." Zoals gisteren, toen het op de kop af twintig jaar geleden was dat de laatste tocht plaatsvond. "Je leest dan weer over Angenent in de krant. En ik kan dan over mijn kruisje vertellen."

In het voorjaar ebt bij het koppel Van Hulten meestal de aandacht voor het kruisje van S.J. Brand weg. "We blijven hopen dat het gaat lukken", is Ria vastberaden. Bert: "Alleen heb ik me altijd afgevraagd waarom die man zelf nooit actie heeft ondernomen. Ach, misschien vindt hij het voldoende dat hij gewoon die tocht heeft gereden."