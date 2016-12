Gemeente Geertruidenberg opnieuw rond de tafel met Dutch Lions over De Veste

GEERTRUIDENBERG - De tergend langzame soap rond sporthal De Veste in Geertruidenberg strompelde gisteravond richting een nieuwe aflevering. Slopen of verkopen? Het is nog steeds niet duidelijk. Wel besloot de gemeenteraad dat B en W opnieuw naar de onderhandelingstafel mogen met belangstellende partij Dutch Lions.

Met een keiharde vraagprijs: 450.000 euro, in een keer af te tikken. Of Dutch Lions dat ook gaat doen, is niet duidelijk. De investeerdersgroep wacht de uitnodiging van B en W af, verklaarde woordvoerder Arie Treffers. Eerder presenteerden zij een plan voor een Soccer Center in De Veste.

De raad suggereerde eerder om als gemeente zelf De Veste te exploiteren, mocht Dutch Lions niet toehappen. Die mogelijkheid werd gisteren van tafel geveegd. Wel gaat de gemeente een totaalplan maken voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen Parkzicht (Raamsdonksveer), De Veste en de gymzaal bij basisschool De Wilsdonck.

Daarbij moet in kaart worden gebracht welke behoefte aan ruimte is bij sportclubs in de gemeente. De VVD kwam met dit voorstel en kreeg steun van Keerpunt'74, SP, D66, GroenLinks en CDA. "Ik laat van alle locaties de plussen en minnen in kaart brengen en kom hiermee in januari terug", zegde wethouder Bert van den Kieboom toe.

Hoewel de kans bestaat dat De Veste verkocht wordt, wil Dennis Havermans (VVD) de sporthal wel in een totaalaanpak terugzien. "Want er is geen zekerheid dat Dutch Lions het koopt." "Als zij dat wel doen, dan noteer ik in het totaalstuk gewoon bij De Veste 'verkocht, punt'", zei Van den Kieboom. Daarnaast hamert de VVD op het financiële totaalplaatje: grond waarop de sporthallen staan, kan verzilverd worden door er huizen op te zetten.

Uw Drie Kernen en Partij Samenwerking, gisteren een fusie aankondigden, stelden voor om de oude Julianamavo in Raamsdonksveer aan het totaalplan toe te voegen. Tijdens de schorsing vocht Jan van Brummelen (U3K) en stevig robbertje uit met Havermans. De VVD'er hield voet bij stuk: de oude Julianamavo komt niet in het totaalplan. "Het is geen sporthal of gymlocatie." Nog niet zo lang geleden besloot de politiek om judovereniging Nintai onderdak te bieden op deze locatie, omdat de club uit het Leogebouw (Raamsdonk) moet.