Zanger Sam Knoop, de 'Guus Meeuwis' van Geertruidenberg met eerste single (video)

GEERTRUIDENBERG - Zanger Sam Knoop (22) uit Geertruidenberg timmert stevig aan de weg. Zijn eerste single ‘7 Sloten’ werd lovend ontvangen. Hij werkt hard aan een opvolger.

Waar voel je je het meest thuis?

,,In Geertruidenberg, waar ik bij mijn ouders woon. Daarnaast voel ik me thuis in de Swamp Studio in Raamsdonk: daar is mijn eerste single '7 Sloten' opgenomen. Ik ben er minstens één keer per week te vinden. Het is als een tweede thuis. Studiobaas Jo van Strien en producer Edwin Balogh, die het nummer schreef, kende ik al langer, maar het afgelopen jaar zijn we echt vrienden geworden.”

Wat is het lekkerste dat je ooit in een restaurant hebt gegeten?

,,Ik vind bijna alles lekker in een restaurant. Bij Het Weeshuis in Geertruidenberg kom ik graag. Dat is vrij luxe, dus niet goedkoop, maar altijd goed. We gaan daar binnenkort weer eten. Dan neem ik meestal allemaal verschillende hapjes met een bijpassend wijnarrangement.”

Wat was de laatste aankoop waar je echt blij van werd?

​,,Ik heb vorig jaar een nieuwe gitaar gekocht. Een grote, witte Gretsch met een gouden randje. Ik ga voor mijn instrumenten altijd naar Laenen Music & Electronics in Oosterhout. Daar zag ik deze unieke gitaar staan. Van deze uitvoering zijn er maar 30 in heel Europa. Ik ben er als een blok voor gevallen.”

Tegen welke prominente Brabander kijk je op en waarom?

,,Singer-songwriter JW Roy vind ik geweldig als zanger en als tekstschrijver. En om Guus Meeuwis kan ik uiteraard niet heen. Als je, zoals hij gedaan heeft, de Royal Albert Hall in Londen vol krijgt vanuit Nederland, dan ben je een grote.”

Schaam je jezelf wel eens dat je Brabander bent?

,,Nooit. Er zit in mijn zang een duidelijk hoorbaar dialect, maar schamen? Zeker niet.”

Met wie zou je in de toekomst een duet op willen nemen?

,,Dan zijn dat de mannen die ik eerder noemde: Gerard van Maasakkers, Jan-Willem Roy en natuurlijk Guus Meeuwis.”