GEERTRUIDENBERG - De werkzaamheden aan de Markt in Geertruidenberg beginnen later dan verwacht. Eerder kondigde de gemeente aan dat in januari de schop in de grond zou gaan. Het werk begint echter maandag 6 februari.

Valse start werkzaamheden voor Markt in Geertruidenberg

