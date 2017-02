Love story van Joke & Jan, militair redde zijn liefje uit de sloot

GEERTRUIDENBERG - De prins kuste Sneeuwwitje wakker, tilde haar op zijn witte paard en samen reden ze, hop in galop, naar zijn paleis. Uiteraard leefden ze nog lang en gelukkig. Jan Schoenmakers was een militair en Joke Schoenmakers- van Seeters een schippersdochter, maar hoe zij elkaar op hun 21ste hebben ontmoet is ook een prachtig sprookje.

Joke: ,,Op 1 augustus 1973 reed ik in mijn oude Mini over de A27 naar huis. Ter hoogte van Nieuwedijk haalde ik een legertruck in.”

Jan: ,,In die truck zaten mijn dienstmaat en ik.”

Joke: ,,Ik weet nog dat ik vol op de rem trapte, daarna ging mijn lampje uit.”

Jan: ,,De Jeep voor ons wisselde plotseling van rijstrook en sneed je af. Jouw autootje vloog rechts over de vluchtstrook, sloeg over de kop de dijk af en belandde in de sloot. Mijn kameraad en ik zijn meteen gestopt om te helpen. Nadat ik de achterruit had ingeslagen zag ik je roerloos op de bijrijdersstoel liggen.”

Joke: ,,Als ik daar aan denk krijg ik rode wangetjes. Ik had een rokje aan; lig je daar bewusteloos in je ondergoed.”

Jan: ,,Ik heb niks gezien, je moest zo snel mogelijk uit die auto, want er kwam rook onder de motorkap vandaan. Ik heb je naar buiten getrokken, in mijn armen genomen en naar boven getild.”

Joke: ,,Romantisch, toch?”

Jan: ,,Nou, het was meer een scene uit een bloedstollende film. Toen je in de ambulance lag, heb ik gevraagd naar welk ziekenhuis je werd gebracht.”

Joke: ,,De volgende avond stond jij met je dienstmaat aan mijn bed, maar daar heb ik niets van meegekregen.”

Jan: ,,Je lag in coma.”

Joke: ,,Ik had een schedelbasisfractuur en een scheurtje in mijn oogkas. Dat plekje is nog steeds gevoelig.”

Jan: ,,Naast je zat een nonnetje te bidden.”

Joke: ,,Mijn vader en broer waren er ook en wilden natuurlijk weten wat die militairen kwamen doen.”

Jan: ,,Ik heb verteld wat er was gebeurd en daarna zijn we weg gegaan. Een paar dagen later heeft jouw vader een briefje afgegeven op de kazerne. Er stond een adres in Geertruidenberg op; of wij op bezoek wilden komen.”

Joke: ,,Mijn familie wilde jullie graag persoonlijk bedanken.”

Jan: ,,Die avond kreeg ik te horen dat je weer bij kennis was.”

Joke: ,,In totaal heb ik vijf dagen in coma gelegen.”

Jan: ,,Jouw familie was zo blij, iedereen wilde met me praten. Ik kon het gesprek nauwelijks volgen, dat Brabantse taaltje ging veel te snel.”

Joke: ,,Tegenwoordig denken mensen dat je een échte Brabander bent.”

Jan: ,,Stiekem best leuk, ik kom oorspronkelijk uit Beuningen. Brabant is fantastisch, ik wil nooit meer weg. ”

Joke: ,,Na het bezoek aan mijn ouders zijn jullie naar het ziekenhuis gereden. Ik zag twee soldaten binnenkomen en hoopte dat jij mijn reddende engel was.”

Jan: ,,Je trok snel de lakens naar boven zodat ik je nachthemmetje niet zou zien. ’Wat een leuke meid’, dacht ik.”

Joke: ,,Een paar dagen later stond je met een fles wijn voor mijn neus. Ik beloofde dat we die samen soldaat zouden maken als ik weer beter was.”

Jan: ,, Na zes weken mocht je eindelijk naar huis. Je hebt me een brief geschreven en gevraagd of ik je wilde komen opzoeken.”

Joke: ,,De volgende dag stond je op de stoep en het weekend daarop kwam je weer, zo kregen we verkering.”

Jan: ,,Jouw ouders hebben mij met open armen ontvangen.”

Joke: ,,Logisch; je was hun held en kon niet meer stuk. Twee jaar later zijn we in het huwelijksbootje gestapt en het jaar daarop is onze zoon geboren.”

Jan: ,,We zijn nu 41 jaar getrouwd. Een paar weken geleden ben ik gestopt met werken; een nieuwe fase in ons leven.”

Joke: ,,Wij hebben nooit in elkaars schaduw geleefd. Ik ging vroeger graag op stap, jij sportte liever.”

Jan: ,, Elkaar ruimte geven is het geheim van ons huwelijk, maar we doen natuurlijk ook samen leuke dingen. Varen, reizen, klussen..”

Joke: ,,Ons haar is grijs en we hebben rimpels. Maar dat zijn lachrimpels hoor, we zijn nog net zo gek op elkaar als vroeger. Hoe ouder we worden, hoe meer we van elkaar houden.”