GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Het carnavalsduo Pet Raket en John Kanon komt voor komend leutfeest met de single 'Is dat je helm'. Het duo bestaat uit Werner van Elst (Geertruidenberg) en André Kooiman (Raamsdonksveer) en komt vaak voor Sinterklaas of carnaval met een nieuw nummer. Hun clip is op YouTube te beluisteren.

'Is dat je helm' nieuwe carnavalskraker van Pet Raket en John Kanon (video)

