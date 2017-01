article

GEERTRUIDENBERG - Op de Monnikenweg in Geertruidenberg is zaterdagochtend een auto van de weg gereden en in de sloot beland.

Automobiliste raakt van de weg in Geertruidenberg

