Geertruidenberg: na jarenlange juridische twist kan Sibelco aan de slag met uitbreidingsplannen

GEERTRUIDENBERG - Niets staat uitbreiding van Sibelco in Geertruidenberg meer in de weg. Het mineralenbedrijf heeft plannen voor een distributie-warehouse, een opslag voor eindproducten, op een braakliggend perceel aan de Heulweg. Het gaat om 7,5 hectaren op bedrijventerrein Gasthuiswaard.

Na jarenlange procedures heeft de familie Frőlke besloten om niet meer in beroep te gaan bij de Raad van State. De familie woont tegenover het perceel waar Sibelco wil uitbreiden. Eerder gaf Marian Frőlke nog wel het bestemmingsplan van de gemeente aan te vechten bij de hoogste rechter. "Maar we zijn er klaar mee. Het kost te veel tijd en geld. Al acht jaar zijn we er mee bezig. We willen er een streep onder zetten."

"Ook wij zijn blij dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten", reageert Frans Ouwerkerk namens Sibelco. "Dit is het beste voor het bedrijf, gemeente en de bewoners."

Frőlke maakte met name bezwaar tegen de verwachte geluidshinder en stofwolken voor hun deur.