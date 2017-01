article

1.6841757

OOSTERHOUT - Een fietsster is op de rotonde in de Hoofseweg, ter hoogte van de Sterrenlaan in Oosterhout aangereden door een auto. De vrouw kwam daarbij lelijk ten val en moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.

Fietsster gewond na botsing met auto in Oosterhout

OOSTERHOUT - Een fietsster is op de rotonde in de Hoofseweg, ter hoogte van de Sterrenlaan in Oosterhout aangereden door een auto. De vrouw kwam daarbij lelijk ten val en moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/fietsster-gewond-na-botsing-met-auto-in-oosterhout-1.6841757

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6841758.1484843651!image/image-6841758.jpg

Oosterhout,dnr

Oosterhout