Exacte ligging nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen volgend jaar definitief

OOSTERHOUT/DONGEN - De provincie verwacht in april of mei de exacte route van de nieuwe N629, de weg tussen Oosterhout en Dongen, bekend te maken. Dat laat een woordvoerder weten op vragen van BN DeStem. Tien meter naar rechts of naar links; het kan grote gevolgen hebben voor zowel de omwonenden als natuur.

De nieuwe N629 is onderdeel van een grotere reconstructie, die volgend jaar na bijna twintig jaar praten van start gaat. Eind september gaat de schop de grond in; begonnen wordt met de aansluiting van de N629 op de A27. Een van de meest gebruikte toegangswegen tot Oosterhout.



De plannen voor dat eerste deel liggen al ver vast. Alle procedures zijn doorlopen; inwoners kunnen niet meer in beroep gaan tegen de plannen. Komende tijd staat in het teken van eventuele kleine aanpassingen, de aanbesteding en uiteindelijk de uitvoering.



Exacte ligging

Voor fase twee lopen de voorbereidingen volop. De provincie en twee gemeenten hebben het afgelopen jaar een route voor de nieuwe N629 gekozen. De exacte ligging wordt dus nu bekeken. Daarvoor houden de provincie en gemeenten begin volgend jaar verschillende informatiebijeenkomsten. Inwoners kunnen op de uiteindelijke route reageren; eerst via een bezwaar en daarna, als dat niet na tevredenheid is, kunnen ze naar de rechter stappen.



Ondertussen loopt er voor dit deel ook nog een onderzoek naar de milieueffecten. Die resultaten zouden in theorie een streep kunnen zetten door de plannen, wanneer de natuur te veel wordt aangetast. Antea Group - dat een vestiging heeft in Oosterhout - is daarnaast gevraagd om nog verschillende onderzoeken uit te voeren, onder meer naar flora en fauna en geluid.



Gronden

De provincie durft niet te zeggen wanneer het gehele project afgerond is. De aansluiting op de A27 zou volgens planning eind 2018 klaar zijn. Voor het tweede deel moeten nog gronden verworven worden. "En eventuele beroepen kunnen ook tijd in beslag nemen. Maar mocht dit allemaal relatief vlot gaan, dan zouden we in 2019 kunnen starten met de realisatie en kan het werk in 2020 klaar zijn", aldus een provinciewoordvoerder.