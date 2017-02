Eerste namen Parkfeest Oosterhout 2017: Nielson en The Common Linnets

OOSTERHOUT - Nielson en The Common Linnets staan in juni op het Parkfeest in Oosterhout. Dat heeft de organisatie vrijdagavond bekendgemaakt. Het volledige programma komt maandag 13 maart naar buiten, enkele dagen voor de voorverkoop. Het Parkfeest is op 16, 17 en 18 juni.





De eerste Parkfeestavond staat in het teken van tributebands. De eerste naam voor die avond werd gisteravond ook gepresenteerd: The Rootsriders, een Bob Marley-groep. Carmen Mutsaers van de organisatie: ,,We houden de tributenight voor de vierde keer. Bezoekers vinden het leuk, al die bekende liedjes. De eerste twee keer draaiden we alleen muziek uit de jaren zeventig en tachtig; sinds vorig jaar kiezen we bewust voor een mix, om ook de jongeren te trekken.''

Voor de zaterdagavond worden de puntjes nog op de i gezet. ,,Waarschijnlijk komen er negen acts. Naast Nielson en The Common Linnets nog een paar bekende namen. Onze programmacommissie heeft er bewust voor gekozen om niet één hele dure artiest te boeken'', vertelt Mutsaers. ,,Nielson stond in 2013 al eens op Parkfeest, op een tentje in de Heuvel. Dat was een succes; het hele terrein stond vol jonge meiden.'' Ook Ilse DeLange en haar band passen volgens haar goed bij het festival. ,,Bijzonder is ook dat hun optreden op Parkfeest een van de laatste van dit jaar is.''

Zondag is traditiegetrouw de gratis familiedag. De invulling daarvan wordt ook in maart bekend. De voorverkoop is 18 maart bij restaurant Yati op de Heuvel, tussen 10.00 en 13.00 uur. Er zijn 5.500 kaarten per avond beschikbaar. Vrijdagavond kost 11,50 en zaterdag 27,50 euro. Tijdens de voorkoop (18 maart tot 27 april) zijn er passe-partouts voor beide avonden voor 34 euro.