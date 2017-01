Kringloop Altena wil afgedankte kleding

ALMKERK - Kringloopcentrum Altena in Almkerk heeft de gemeente Woudrichem laten weten afgedankte kleding op te willen halen in de gemeente.

Woudrichem gaat het inzamelen van afval de komende maanden aanbesteden. Het Kringloopcentrum geeft in een brief aan dat de organisatie functioneert zonder enige vorm van subsidie door de overheid en al vele jaren werkgelegenheid biedt aan mensen met een arbeidsbeperking.



Werkgelegenheid

In de brief stelt directeur Sjoerd Althuizius van het Kringloopcentrum Altena dat die werkgelegenheid in de regio blijft als zijn organisatie de kleding kan inzamelen. ,,Daar komt bij dat inwoners uit de regio de kleding tegen een klein bedrag kunnen kopen in de Kringloopwinkel.''

Een deel van de opbrengst van de kledingverkoop wordt ter beschikking gesteld aan de Voedselbank van het Land van Heusden en Altena. Dat gebeurt in de vorm van bonnen die eens per kwartaal worden uitgereikt aan de cliënten van de Voedselbank. Met die bonnen kunnen zij met korting bij het kringloopcentrum spullen aanschaffen.



Noodhulp

​ De kleding die niet verkocht kan worden in het Kringloopcentrum, gaat naar de hulporganisatie GAiN (Global Aid Network) in Sleeuwijk. GAiN gebruikt dit voor noodhulp aan voormalige Oostbloklanden zoals Roemenië en voor andere ontwikkelingsprojecten. Althuizius pleit ervoor dat de afgedankte kleding in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem wordt gegund aan het Kringloopcentrum Altena. De kleding zou naar zijn mening daarom niet als afval moeten worden aanbesteed.