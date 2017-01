article

1.6827417

MADE - Een bestuurder van een wagen met Pools kenteken is donderdag tegen een wegversmalling gereden. De auto raakte beschadigd. De politie heeft de man aangehouden, omdat agenten vermoeden dat er drank in het spel was.

Dronken Pool rijdt tegen wegversmalling in Made

