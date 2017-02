article

WIJK EN AALBURG/WERKENDAM - De gemeente Altena krijgt vanaf 2019 fors meer invloed in de regio. Buurgemeente Drimmelen, qua omvang straks de helft van Altena, is daar best een beetje huiverig voor.

Drimmelen heeft schrik van grote buurman Altena

