Politie zoekt vuurwapengevaarlijke man in Dorst na melding schoten in bos: N282 nog dicht

DORST - De Rijksweg tussen Dorst en Molenschot is donderdagavond volledig afgesloten vanwege een politieonderzoek. Er staan zeven politiewagens en verschillende agenten staan met getrokken wapens rond een woning. Volgens een woordvoerder is de politie in de woning op zoek naar een man die bekendstaat als vuurwapengevaarlijk. Rond 20.00 uur was een arrestatieteam onderweg. Agenten schijnen met zaklampen op het huis.

De zoektocht begon nadat er mogelijk enkele schoten waren gehoord bij een bos bij Dorst. Dat was rond 16.15 uur. Bij de politiewoordvoerder is niets bekend over eventuele gewonden.

De man staat bekend als vuurwapengevaarlijk maar de woordvoerder weet op dit moment niet voor welke feiten hij in aanraking met de politie is gekomen.

Het gaat om de man van begin vijftig die een jaar geleden ook al werd aangehouden, omdat hij met een luchtbuks op een prullenbak had geschoten. In februari vorig jaar trok een stevige politiemacht opeens het dorp in om de man in de boeien te slaan.

Volgens een getuige is de man niet meer in de woning aanwezig, maar het is nog onduidelijk of dat daadwerkelijk zo is.