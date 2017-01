article

1.6870944

OOSTERHOUT / BREDA - Opgelucht? ,,Ja dat het wachten voorbij is. Dat ik de hoogte van mijn straf weet. De 28 uur taakstraf die ik heb gekregen ga ik zo snel mogelijk volbrengen”, vertelt de Oosterhoutse jongen* als reactie op de uitspraak van het Openbaar Ministerie. Hij sloeg afgelopen november in het uitgaanscentrum van Breda een andere jongen in het gezicht na een avondje stappen.

Door moeder aangegeven Oosterhoutse jongen krijgt taakstaf: 'Het was pijnlijke, maar leerzame les’

OOSTERHOUT / BREDA - Opgelucht? ,,Ja dat het wachten voorbij is. Dat ik de hoogte van mijn straf weet. De 28 uur taakstraf die ik heb gekregen ga ik zo snel mogelijk volbrengen”, vertelt de Oosterhoutse jongen* als reactie op de uitspraak van het Openbaar Ministerie. Hij sloeg afgelopen november in het uitgaanscentrum van Breda een andere jongen in het gezicht na een avondje stappen.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/door-moeder-aangegeven-oosterhoutse-jongen-krijgt-taakstaf-het-was-pijnlijke-maar-leerzame-les-1.6870944

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6618369.1478523989!image/image-6618369.jpg

Breda,Oosterhout,video,oosterhout,dnr

Oosterhout