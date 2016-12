Dongense Julius de Vriend wint New Musical Star

DONGEN - De 13-jarige Julius de Vriend uit Dongen heeft het eerste seizoen van het AVROTROS-programma New Musical Star gewonnen. Dat werd bekendgemaakt in de finale die zaterdagavond werd uitgezonden op NPO 3. In de afgelopen twaalf weken werd onder leiding van zanger Tim Douwsma en theaterproducent Maurice Wijnen gezocht naar het nieuwe musicaltalent van Nederland. Op het laatste moment troefde De Vriend zijn concurrenten Cheyenne Latul en Soraya Gerrits af en sleepte hij een studiebeurs van 5.000 euro binnen.

De opnames van de talentenjacht vonden in de zomer plaats en dus moest de Dongenaar lange tijd met het grote geheim rondlopen. ,,Sinds september weet ik natuurlijk dat ik gewonnen heb, maar dat mochten we tegen niemand vertellen, want dat zou de spanning natuurlijk wegnemen. Bijna iedereen die ik tegen kwam, vroeg aan me: 'En, heb je gewonnen?' Maar we hebben het geheim kunnen houden."

In de finale trad Julius op met zijn grote held en musicalacteur Freek Bartels. Samen zongen zij het nummer Nu uit De Drie Musketiers. De jury, onder leiding van Maurice Wijnen, roemde de 13-jarige vanwege zijn flexibiliteit op het podium en positiviteit. ,,Jij bent gemaakt voor het musicalvak. Alleen het hoogste niveau is goed genoeg voor jou en er is geen nummer wat je niet kan zingen," zei de theaterproducent vlak voor de bekendmaking van de uitslag.

New Musical Star leverde Julius veel hoogtepunten op. Door het winnen van workshops in het programma mocht hij, onder andere, backstage bij Shownieuws en optreden bij de Musical Sing-A-Long op de Uitmarkt in Utrecht. Naast het winnen van de studiebeurs mag hij ook optreden tijdens de première van de nieuwe voorstelling van Karin Bloemen. Door al die ervaringen kijkt Julius meer dan positief terug op zijn deelname: ,,Het was het grootste avontuur uit mijn leven."