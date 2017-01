Topatlete Nadine Broersen in schoolbijlage: 'Mijn leraar geschiedenis kon geweldig vertellen'

DONGEN - Topatlete Nadine Broersen (26) kijkt tevreden terug op haar middelbare schooltijd, maandag in de bijlage van deze krant 'Schoolkeuze 2017-2018'. Zo'n 190.000 scholieren gaan dit jaar naar de brugklas. Het kiezen van de juiste school moet binnenkort gebeuren. De schoolbijlage helpt maandag een beetje.

Nadine Broersen stond tijdens haar middelbareschooltijd al liever op de atletiekbaan dan dat ze in de schoolbanken zat. Toch kijkt ze met een goed gevoel terug op de zes jaren die ze doorbracht op het vwo.

Op welke middelbare school volgde jij het vwo?

,,Het Cambreur College in Dongen.''

Hoe kijk je erop terug?

,,Ik heb het er naar mijn zin gehad, maar na vier jaar had ik het eigenlijk wel gezien. Ik wilde vooral graag trainen. En ik wist in die tijd al precies wat ik wilde. De school dacht gelukkig mee. Ik mocht na een aantal jaren bijvoorbeeld op dinsdagmiddag trainen bij het Nationaal Sportcentrum Papendal. Dan hoefde ik niet naar school.''

Wat was je vakkenpakket?

,,Ik had alle talen, dus Nederlands, Duits, Engels en Frans, en daarnaast geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, culturele en kunstzinnige vorming 1, 2 en 3 en management en organisatie."

Had je een favoriete leraar of vak?

,,Geschiedenis vond ik het leukst. De docent, meneer Koreman, kon enthousiast vertellen. Daardoor ging de lesstof meer leven. En ik heb altijd leuke gymleraren gehad. Maar dat was misschien ook omdat ik goed ben in sport. Ik vond het lastig om te merken dat anderen niet zo fanatiek waren als ik. Basketbal en andere balsporten vond ik niks. Daar kon ik koppig in zijn."

Heb je het vwo-diploma gehaald?

,,Ja, maar in mijn examenjaar overleed mijn moeder. Daardoor heb ik de examens uiteindelijk niet gedaan op het Cambreur College. Een jaar daarna heb ik via LOI alsnog mijn vwo-diploma gehaald. Later heb ik op de Open Universiteit diverse modules gevolgd in psychologie, boekhouden, media en cultuurwetenschappen. Nu ben ik bezig met organisatie. Ik blijf mezelf wel ontwikkelen.''

Wat vond je het leukste aan jouw school?

,,Werkstukken maken deed ik met plezier. Maar het allerleukste was de week dat we naar Barcelona zijn geweest. En natuurlijk het gala in het examenjaar.''