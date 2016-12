article

DONGEN - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag twee beelden van schapen uit de kerststal op het Looiersplein in Dongen vernield. Het ene beeld is teruggevonden, het andere is nog zoek, vertelt Paul Biekens. Hij is namens Dongen Promotion betrokken bij de stal. ,,De schapen zaten vastgeschroefd op een bodemplaat, daar zijn ze vanaf gebroken.”

Schapen in kerststal Dongen vernield

