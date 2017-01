Ongewijzigde carnavalsoptochten in Dongen



Grote optocht in Dongen.

DONGEN - De komende carnaval zullen in het Peeënrijk weer vier optochten door Dongen trekken. Doordat De Cammeleur gesloopt is en de stichting op diverse plaatsen een onderkomen heeft gevonden is het motto in Dongen 'Van Hot Naor Hèèr".

De optochten daarentegen blijven ongewijzigd en ook de tijden van vertrek blijven zoals vanouds. Zaterdag zal tijdens de intocht een worst aan Klara worden gegeven bij het bronzen beeld van Manneke Pee voor restaurant Winkk, Zondag trekt de Grote Optocht door Dongen en vindt de prijsuitreiking plaats in De Malle Sander, zoals sporthal De Salamander tijdens carnaval heet. Dus voor de uitslag nog even een kleine wandeling extra. Maandag is de dag van de kleine Peekes en Peeërinnekes voor hun optocht. Vooraf is vanaf 11.00 uur de mogelijkheid om de grote wagens van dichtbij te bekijken die in de optocht hebben meegereden, tijdens De Wagetjeskèkmerrugge. De prijsuitreiking van de kinderoptocht is in De Heeren van Dongen. De Lampkesoptocht, dinsdagavond voor de verbranding van Manneke Pee, eindigt traditiegetrouw op het Wilhelminaplein. De stichting is nog op zoek naar verkeersregelaars, juryleden en handige handjes voor diverse commissies. Zie: www.peeenstekers.nl