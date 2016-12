article

DONGEN - Het gestolen beeld van een schaap uit de kerststal op het Looiersplein in Dongen is weer terug. Vanochtend vonden de beheerders van de stal het vermiste beeld terug in de stal.

Gestolen beeld uit kerststal Dongen is terug

