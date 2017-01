Dit zijn de winnaars van het Sportgala Oosterhout

OOSTERHOUT - Een rode loper, bloemen en vele bekers waren er vrijdagvond voor de Oosterhoutse sportkampioenen. Zij werden gehuldigd tijdens het jaarlijkse Sportgala in theater de Bussel.

De winnaars zijn:

Algemene sportprijs gemeente Oosterhout

Rein Lambregts. Lambregts zet zich al tientallen jaren in voor de wielersport. Ook schreef Lambregts boeken en hij verzorgt regelmatig lezingen over de sport. Momenteel is hij actief bij PromOosterhout.



Sportman van 2016

Max Pennings.Hij is aangesloten bij Turnlust in Geertruidenberg en turnt op hoog landelijk niveau. Zo behaalde hij vorig jaar onder meer goud, zilver en brons op het Nederlands Kampioenschap.



Sportvrouw van 2016

Noa Jansen. Zij is aangesloten bij WV Breda en won vorig jaar goud op de Nederlandse Kampioenschappen tijdrijden voor nieuweling-meisjes.



Sportploeg van 2016

Meisjes A1 beachhandbal bij OHC'01. De groep hield de naam van Oosterhout hoog door vorig jaar landskampioen beachhandbal te worden.



De talent(en) van het jaar

Deze ging naar alle drie de genomineerden: de jeugdafdeling van De Jonge Renner, BMX'er Jason Noordam en danseres D'Junelle van Bussel.



Sportstimuleringsprijs

Mark Cohen, keeper van het G-team van MHC De Warande.