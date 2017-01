Dierenimperium familie Van Vugt weer slag groter in nieuw pand Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - De ene na de andere koffiekan wordt aangesleept, terwijl mede-eigenares Marja van Vugt nog even in haar ogen wrijft na een korte nacht. Ze heeft appelflappen bij zich, voor het personeel. Het zijn de laatste loodjes bij Fauna Diertotaal. De zaak opent zaterdag een nieuw, immens pand aan de Elftweg in Raamsdonksveer.

In veertig jaar tijd bouwde de familie Van Vugt aan een waar 'dierenimperium'. Van een winkeltje aan de Geertruidenbergse Markt tot twee kolossale zaken op het Veerse bedrijventerrein Dombosch. "Dit had ik nooit gedacht", zegt Marja van Vugt. "Mijn man en ik begonnen in 1977 aan de Markt met 100 vierkante meter. Het was een dierenspeciaalzaak, met een afdelinkje voor hengelsport. We waren jong en enthousiast en hadden verder geen idee."

Later werden het twee winkels aan de Markt. De verhuizing naar het Veerse bedrijventerrein Dombosch in 2011 was noodzakelijk. "De zaak moest groeien om bestaansrecht te houden", zegt Marja, wiens man enkele jaren geleden overleed. Ze wist haar zoons aan het bedrijf te binden: Bart doet de hengelsport, Michiel beheert de webshop en Willem staat in de dierenspeciaalzaak.

De hengelsportzaak pretendeert de grootste van Nederland te zijn en zat samen met de dierenspeciaalzaak onder een dak aan het Oeverkruid, een ruimte van 2.000 vierkante meter. Maar beide takken groeiden uit hun jasje. Voor zoon Willem is de uitbreiding een logische stap. "De prijsconcurrentie is groot, mede door het internet. Door grootschaligheid is je inkoopkracht groot." Al een tijd had de familie panden op het oog. Uiteindelijk viel de keus op het 1.500 vierkante meter grote pand waar jarenlang schildersbedrijf Koster zat. Hierin vestigt zich de dierenspeciaalzaak, de hengelsport kan op de huidige locatie groeien.

Marja: "De klant is veeleisender geworden. Vroeger maakte ik een hondenmand met restjes kledingstoffen. Nu moet de mand zelfs afgestemd zijn op het interieur. Dat is de tijdsgeest." "Dit is niet de laatste stap", meent Willem. "We moeten toe naar een 'ultraservice'. Maar ver vooruit durven we nu niet te kijken." Marja: "Alleen je moet naast winkelier altijd ondernemer zijn; we zijn groter geworden doordat we altijd vooruit hebben gezien. Bovendien met je het lef hebben om die stappen te maken. Stilstand is achteruitgang."