De Ontdekking in Oosterhout is weer veilig na zware vuurwerkschade tijdens jaarwisseling

OOSTERHOUT - De brand in Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout is de zwaarste vuurwerkschade in de gemeente Oosterhout tijdens de afgelopen jaarwisseling. De aanvankelijk geraamde schade van 50.000 euro blijkt aan de optimistische kant te zijn geweest. ,,We komen uit op het dubbele van dat bedrag: 100.000 euro", zegt clusterdirecteur Theo Vaes van Delta Onderwijs Oosterhout, waaronder De Ontdekking valt.

"We hebben alle plafonds moeten vervangen die door rook- en roetschade beschadigd waren. En er was de nodige waterschade. De brand heeft gewoed in de Kunstkelder. Dat is het handenarbeidlokaal, onze creatieve ruimte. Niet alleen meubels zijn verloren gegaan, maar ook materialen. Van de Speel-O-Theek is niets over."

Afgelopen week is hard gewerkt om de schade te herstellen. ,,Op Nieuwjaarsdag hebben we de boel opgeruimd, maandag zijn we met gemeente, schoonmaak- en bouwbedrijf om de tafel gaan zitten en dinsdag is alles in gang gezet", vertelt Vaes.

Veilig naar school

Leerkracht Anneleen Mulder is een van de mensen die gisteren op De Ontdekking nog aan het werk waren. ,,We hebben met z'n allen zo hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. De leerlingen kunnen maandag in ieder geval weer veilig naar school. Ook de kinderen van de kinderopvang, die afgelopen week onderdak vonden in De Cocon."

Willem van Hooijdonk van de politie Midden- en West-Brabant laat weten dat er daags na de brand in De Ontdekking een buurtonderzoek is gedaan in de straten rond de school. ,,Bij mensen die niet thuis waren, hebben we een brief in de bus gedaan. Dat heeft één reactie opgeleverd van een buurtbewoner die mogelijk een groep jongeren heeft gezien. Maar meer heeft het buurtonderzoek niet opgeleverd."

Verder is er niet veel vuurwerkschade in Oosterhout. ,,Enkele prullenbakken en verkeersborden zijn vernield", laat Frank Lambregts, woordvoerder van de gemeente Oosterhout, weten. Exacte cijfers van de totale schade kan hij niet geven. ,,Vroeger kwamen meldingen alleen via het telefonische meldpunt binnen, maar nu ook via de app MijnGemeente en sociale media als Facebook en Twitter. We werken alle meldingen zo snel mogelijk af. Verkeersborden worden nog dezelfde dag vervangen."