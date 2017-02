article

RAAMSDONKSVEER - Ronald de Kort is afgelopen weekend voor de eerste maal gekroond tot oppersauwelaar van Raamsdonksveer. Hij ging als 'passant' de ton in, maar een echte passant is De Kort niet: eerder deed hij samen met kompaan Peter Liedorp mee.

De Kort oppersauwelaar in Raamsdonksveer

