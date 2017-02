Chauffeurs met 13 Koerden in vrachtwagen bij Hank zijn vrijgelaten

De dertien Koerdische Irakezen, twee gezinnen, die werden gevonden in de laadruimte, zijn na een medische controle voorzien van eten en drinken en overgedragen aan de vreemdelingendienst.



Het gebeurt de laatste tijd vaker dat op en rond de snelwegen in het zuiden verstekelingen worden aangetroffen in vrachtwagens. In twee gevallen werden vorige maand vluchtelingen aangetroffen die stiekem in het laadruim waren gekropen en dachten dat ze op weg waren naar Engeland.