Carnavaleske eretitel Pee van t Jaor naar Lonneke Trip

DONGEN - In een volgepakt L'Alternatief, deze keer buurthuis 't Schouw, is Lonneke Trip uitgeroepen tot Pee van 't Jaor. Tijdens de opwarmer naar carnaval, onder de naam Ut grote Veurspel met als motto: Peeraotebal, maakte Prins Andreo LVII deze eretitel bekend.

carnavaleske eretitel Pee van t Jaor

,,Nadat deze dame als hofdame was teruggetreden is zij commissiewerk voor de stichting De Peeënstekers gaan doen. Niet alleen in de aanloop naar carnaval steekt zij veel vrije tijd in het carnaval, ook tijdens het grote volksfeest is zij alle dagen in touw van vroeg tot laat. Vande intocht, optocht, kinderoptocht tot en met de Lampkesoptocht is onze Pee er nauw bij betrokken. Haar inzet is niet alleen groot, maar buitengewoon," waren de lovende woorden van Prins Andreo.