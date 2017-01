Burgemeester Huisman mag Snollebolleke als eerste kussen

OOSTERHOUT - Brouwerij De Lastige Broertjes (DLB) stelt aankomende zondag met trots hun Worsterhouts Snollebolleke voor aan Burgemeester Stefan Huisman. In café Oud Brabant vindt de lancering plaats van een nieuwer ster aan het Oosterhoutse bierfirmament.

Het Worsterhouts Snollebolleke is, zoals haar naam al doet vermoeden, een volle blondine. ,,Qua alcoholpercentage hangt het tussen blond en triple", aldus brouwer Peter Snoeren (31). ,,We noemen het zwaar blond." Het alcoholpercentage is 8,6 procent. ,,De bitterheid is 26, maar dat is een weetje voor de biernerds", voegt hij daar aan toe.

In 2013 haalde Peter zijn broer Rob (33) over om zelf bier te gaan brouwen. Ervaring met het drinken van bier hadden ze daarvoor al ruimschoots opgedaan, zo laat het duo met een knipoog weten. In Rob's bijkeuken gaan de twee geestdriftig aan de slag met hop, mout en suikers. Al bij de tweede brouwcyclus wordt de basis gelegd voor het bier dat later de naam Snollebolleke zou gaan dragen. ,,Die smaak was meteen goed, maar er miste nog iets."

In de maanden, tot zelfs jaren die volgden zijn de broers op zoek gegaan naar het ultieme recept. Het team was op dat moment al uitgebreid met een derde broertje; Ronald van Erven, een schoonbroer van Peter, is aangeschoven. Aanvankelijk omdat hij er lol aan heeft om etiketten te ontwerpen, later omdat hij net als Rob en Peter, verliefd werd op Snollebolleke.

In september 2016 startte de brouwers een crowdfunding. Niet eens zozeer om geld binnen te halen, legt Peter uit: ,,We waren vooral benieuwd of er draagvlak zou zijn voor een nieuw bier in Oosterhout." Binnen no-time haalden ze genoeg geld binnen om hun recept door een ambachtelijk brouwerij op grote schaal te laten maken én er bleek ruimte op de markt. ,,We hebben 750 liter laten brouwen bij De 3 Horne in Kaatsheuvel. Daarvan hebben we nu nog 8 dozen, zeg maar 8 kratten, en 6 fusten van 20 liter over. De rest geven we weg aan onze sponsoren of staan klaar om verkocht te worden."

Behalve café Oud Brabant zullen ook De Beurs, De Klappeij en Mad Hat in Oosterhout de komende tijd Snollebolleke verkopen. Ook slijterij Mitra in Teteringen heeft enkele dozen staan. Daarna zullen de fans weer even geduld moeten hebben. Als Oosterhout Snollebolleke omarmt, zal een volgende voorraad gebrouwen worden. ,,Ons doel is om allereerst in Oosterhout als brouwerij vaste voet aan de grond te krijgen", laat Rob weten.

De presentatie is zondagmiddag om 14.00 uur . De toegang is gratis.