Brillenwinkel Van Loonen na nieuwe inbraak: 'Voelde dat er iets aan zat te komen'

OOSTERHOUT - Drie inbraken in een jaar tijd. Bij brillenwinkel Van Loonen in Oosterhout worden ze er 'moedeloos' van. ,,Als ik 's nachts zie dat het alarm is afgegaan, dan denk ik 'Daar gaan we weer'", zegt mede-eigenaar Wim van Wely.

De medewerkers hadden de inbraak deze keer zien aankomen. ,,In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er iemand aan de achterkant een camera vernield en de poort geforceerd. Daarom wisten we dat er iets aan zat te komen. De politie was alert, maar zo'n inbraak duurt anderhalve minuut. De agenten kwamen net te laat."

Routine

De ochtend na een inbraak is voor Van Wely een soort routine geworden. ,,Ik weet al meteen wie ik moet bellen om de ingeslagen ruit, de camera's en de sloten te herstellen."

Vannacht zijn er 105 zonnebrillen gestolen. Dure merken van Chanel en Cartier. Een schadepost van 40.000 euro. Tijdens twee eerdere inbraken in april en juni vorig jaar werd er voor 130.000 euro aan zonnebrillen ontvreemd. ,,Een deel wordt vergoed door de verzekering, maar voor de zoveelste keer zullen we extra maatregelen moeten nemen. We denken aan een vast hekwerk, maar dan in de stijl van de winkel dus tralies met brillenvormen erin."

'We gaan gewoon door'

Ondanks alles houden de medewerkers de moed erin. ,,We gaan gewoon door. We staan voor deze prachtige winkel", zegt Van Wely strijdbaar. ,,We hebben gezien dat de inbrekers zwaar gehinderd werden door de rookmachines. Als die aanslaan, zie je niks meer. Daar putten we moed uit. Met de hekken erbij houden we ze misschien buiten de deur."