Brief Stewitech aan bewoners Beljaart 2 Dongen valt slecht

DONGEN - Stewitech, de installateur van 63 warmtepompinstallaties in de wijk Beljaart 2 in Dongen, heeft deze week een brief gestuurd aan de eigenaren van de installaties. Die kampen al jaren met problemen met de warmtepompen, vooral waar het gaat om taptijd en individuele regeling. De gemeente Dongen heeft in september vorig jaar het contract met Stewitech opgezegd, nadat het bedrijf niet in staat bleek de problemen op te lossen.

,,Er zijn dingen in de media verschenen die niet kloppen en dat wil ik met deze brief rechtzetten'', zegt Wim Geerling, directeur van Stewitech. ,,Er is een bewonersoverleg geweest, waar wij niets van afwisten, terwijl wij dat gewoon horen te weten. Maar het gaat mij ook om het technische verhaal. De gemeente Dongen heeft bij de aanbesteding geblunderd en daar zijn wij de dupe van."

Joop Reinhoudt van de bewonerscommissie Beljaart 2: ,,Op dit moment wordt er geen onderhoud gepleegd aan de warmtepompen, en ook de garantie staat op losse schroeven. We weten dat de gemeente met een nieuwe installateur bezig is, maar het is afwachten of die de problemen wél kan oplossen."

Problemen

Stewitech laat de bewoners niet in de steek, zegt Geerling: ,,Zodra de mensen problemen hebben met de warmtepompen, gaan wij rijden."

De gemeente Dongen wil op dit moment niet te ver op de zaak ingaan, laat woordvoerster Olga van Vugt weten. ,,We zijn in gesprek met een andere installateur die goed bekend staat bij de leverancier van de pompen. Dit bedrijf heeft in de wijk in diverse type woningen onderzoek gedaan en op basis daarvan een (maatwerk)offerte gemaakt. We zijn dus dichtbij een nieuwe samenwerking met een nieuwe partner die de bewoners goed kan helpen. Stewitech speelt daarin geen rol meer."