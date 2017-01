article

OOSTERHOUT - Een 41-jarige Bredanaar is woensdagmiddag aangehouden in Oosterhout omdat hij verschillende vaten met een chemische stof als lading in zijn auto bij zich had.

Bredase automobilist in Oosterhout betrapt op vervoeren chemische stof

