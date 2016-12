article

DRIMMELEN - Bij een brand aan de Stationsweg in Drimmelen is een schuur volledig in de as gelegd. Niemand raakte gewond.

Brand legt schuur in Drimmelen in de as

