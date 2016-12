Bibliotheek Oosterheide tijdelijk bewoont om vandalisme te voorkomen

OOSTERHOUT - Het voormalige bibliotheekgebouw in Oosterheide wordt sinds deze week weer bewoond. De gemeente Oosterhout heeft via huurorganisatie De Huischmeesters een aantal tijdelijke huurders gevonden.



Het gebouw aan de Gentiaanstraat staat al één jaar, sinds de sluiting van de bibliotheek, leeg. De gemeente voelde aanvankelijk niets voor een tijdelijke oplossing. Tot vandalen afgelopen november enkele ruiten vernielden. "Om verdere vandalisme en verpaupering te voorkomen, wordt het nu toch verhuurd", aldus een gemeentewoordvoerder.



Over die tijdelijke bewoners vertelt hij: Eén van de huurders gaat echt in het pand wonen. Dat betekent dat er dus ook 's nachts altijd iemand aanwezig is. Verder komt er een tijdelijke sportaccommodatie in het gebouw, onder de naam Sporten In."



De gemeentewoordvoerder voegt daar nog aan toe dat de tijdelijke bewoners zich ook willen inzetten voor Oosterheide zelf. "Door bijvoorbeeld het uitvoeren van klusjes in de buurt of het ondersteunen van omwonenden die daar behoefte aan hebben", vertelt hij.



Wat er uiteindelijk met het voormalige bibliotheekgebouw gaat gebeuren, is volgens de woordvoerder nog niet bekend. "Er is belangstelling voor het pand, gesprekken daarover lopen. Volgend voorjaar verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven." Bedoeling is in ieder geval dat het pand net als voorheen een maatschappelijke invulling krijgt.