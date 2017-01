article

OOSTERHOUT - Een auto die vrijdagmiddag over de Vijf Eikenweg in Oosterhout richting Rijen reed, is aangereden door een overstekende vrachtwagen.

Automobilist gewond na aanrijding met vrachtwagen in Oosterhout

