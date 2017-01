article

DEN HOUT – Een automobilist is zondagochtend bekneld komen te zitten in zijn voertuig op de Hespelaar in Den Hout.

Automobilist bekneld na lancering met voertuig in Den Hout

