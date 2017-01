article

OOSTERHOUT - De Albert Heijn in winkelcentrum Arkendonk in Oosterhout is donderdagavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een melding van gaslucht. Het automatisch brandalarm ging af, daarop werd direct de winkel ontruimd en de brandweer gebeld.

Albert Heijn in winkelcentrum Oosterhout tijdelijk ontruimd wegens gaslucht (video)

