60.000 euro voor goed idee om toeristen naar Oosterhout te lokken

OOSTERHOUT - Oosterhout trekt 60.000 euro uit voor ideeën van inwoners die het toerisme in de stad bevorderen. De gemeente wil stimuleren dat er meer toeristen naar Oosterhout komen, dat ze langer in de stad blijven en dat ze er meer geld besteden.

,,Iedereen kan ideeën indienen", zegt wethouder Marcel Willemsen (Vrijetijdseconomie). De plannen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag de aanvrager bijvoorbeeld zelf geen commercieel belang bij het idee hebben. De voorwaarden en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de gemeente. Willemsen: ,,Ik ben heel benieuwd naar de plannen die Oosterhout nog beter op de kaart gaan zetten.”

Toeristisch fonds

Het college van B en W stelt een deel van de toeristenbelasting beschikbaar. De toeristenbelasting brengt jaarlijks ongeveer een kwart miljoen euro op. Een deel daarvan, 60.000 euro, wordt in het toeristisch fonds gestort en is beschikbaar voor nieuwe ideeën. Wethouder Marcel Willemsen: ,,Oosterhout heeft toeristen veel te bieden. Je kunt hier fantastisch eten, drinken, winkelen, sporten en van de natuur genieten. Oosterhout ligt middenin een regio waar volop te doen is. Iedereen moet dat weten en iedereen moet hier naartoe komen. Om dat te stimuleren kunnen we nu gelden uit het toeristisch fonds inzetten."

Iedereen mag meedoen

Iedereen mag plannen en ideeën indienen. Willemsen: ,,Bedrijven, instellingen en burgers kunnen met plannen komen. Alle ideeën worden voorgelegd aan het Platform Toerisme. Het Platform komt vervolgens met een advies aan het college", aldus Willemsen. Het Platform Toerisme is breed samengesteld uit deskundige vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland afdeling. Oosterhout, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Winkelstad Oosterhout, de Samenwerkende Recreatie Ondernemers, de Regio West-Brabant en de VVV.

Oosterhout trok in 2012 nog 4,5 miljoen toeristen. Die gaven samen ongeveer 150 miljoen euro uit. Recente cijfers zijn niet beschikbaar. Om deze belangrijke inkomstenbron voor de stad te behouden, timmert de gemeente aan de weg met allerlei acties. Zo werd er vorig jaar bijvoorbeeld een promotiefilm van de stad gemaakt en is de campagne 'Oosterhout de smaak te pakken' begonnen.