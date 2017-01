34 kavels voor 'villadorp' in Gilze ingetekend

GILZE - Eind 2018 verwacht de provincie te kunnen beginnen met de ontwikkeling van een 'villadorp' in Gilze Zuidwest. Het betreft 34 kavels van 650 m2 tot 2400 m2 en 31 kleinere percelen die ten zuiden van het Laarspad en ten westen van de Versterstraat zijn ingetekend.

De bouwplannen voor een groene overloop van Gilze naar het buitengebied zijn de uitkomst van een langdurig overleg tussen gemeente en provincie, die eind vorig jaar zijn beslag heeft gekregen. Dat blijkt uit een toelichting die B en W geven aan de commissie Ruimte. Het idee stamt uit 2009 toen de gemeente Gilze en Rijen 7 ha grond kocht ten zuiden van Gilze met de toezegging van de provincie hiervan 4 hectare te zullen afnemen voor een bedrag van 2 miljoen euro.

De provincie zou in het gebied dertig Ruimte voor Ruimte woningen bouwen. Dat zijn woningen die op mooie locaties in het buitengebied mogen komen dat normaal verboden terrein is. De uitvoering is in handen van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Dit dochterbedrijf van de provincie heeft sinds 2001 als opdracht om 216 miljoen euro terug te verdienen die Brabant in het verleden heeft gestoken in de sanering van onder meer stallen en glastuinbouw. Op dit moment moet nog 103 miljoen worden terugverdiend. Doel is dat een deel van de belangstellenden zelf gaat bouwen.

Tevredenheid

Hoewel het plan samen verder werd ontwikkeld, haakte de provincie af toen er getekend moest worden. 'Moeizaam verlopende onderhandelingen hebben uiteindelijk tot een resultaat geleid dat tot tevredenheid stemt', schrijven B en W. In december vorig jaar heeft de provincie voor 3 miljoen euro alle grond gekocht, dus 7 hectare om er zelf te bouwen of kavels uit te geven. De gemeente vangt naast de verkoopprijs nog 4 ton van de opbrengst van de verkoop van woningen en kavels en een bijdrage van 6 ton voor de verkochte kavels boven een bepaald percentage. Dat geld moet gebruikt worden om het landelijk gebied te versterken.

In een plan schetst de provincie de ruwe opzet van het gebied met voor de helft van de 65 woningen ruime kavels. In de wijk moet het groene karakter overhand hebben met behoud of versterking van het uitzicht.