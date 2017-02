article

ZEVENBERGEN - Het is soms goed zoeken naar de informatie achter de oude foto’s in de rubriek Wie Wat Waar. Ook deze week was dat het geval. Deze plaat uit december 1982 blijkt in Zevenbergen te zijn gemaakt door Thom van Amsterdam, in het Vormingscentrum voor Jong Volwassenen ’t Hoekske (V.J.V. ’t Hoekske).

Wie Wat Waar: Leerzaam met een biertje in het V.J.V.

