ZEVENBERGEN - In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in de Molenstraat in Zevenbergen drie jongens aangehouden nadat zij werden betrapt op het rijden in een gestolen auto.

Tieners rijden in Zevenbergen rond met gestolen auto

