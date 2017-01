'Pittige brief' van college Moerdijk naar de NS om toegang treinen

ZEVENBERGEN - In een brief op poten heeft het Moerdijkse college van B en W aan de NS gevraagd om te zorgen dat ouderen en mindervaliden weer gewoon toegang kunnen krijgen tot de treinen op de stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe.

Aangepast

Het college snapt niet waar de NS mee bezig is. Wethouder Thomas Zwiers (VVD): ,,De perrons op het station zijn helemaal aangepast om een goeie instap in de nieuwe Sprinters van de NS mogelijk te maken. En nu zet de NS oude Sprinters in!"

Tot 11 december ging alles goed. Tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe zette de NS nieuwe Sprinters in. Die hebben een uitschuifbare treeplank, waardoor mindervaliden maar ook mensen met een fiets of een kinderwagen eenvoudig te trein in konden komen.

Mis

Dat er iets mis was ontdekte wethouder Zwiers toen hij onlangs met zijn gezin naar de Euromast in Rotterdam reisde. Ras daarna volgden er vragen van Onafhankelijk Moerdijk en de PvdA. De NS zet nu oude Sprinters in, zonder uitschuifbare treeplank. Bovendien is de assistentie om mensen te helpen bij het instappen op de stations tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe al wegbezuinigd.

Brief

,,We hebben nu een pittige brief naar de NS geschreven. Dat we dit echt niet snappen en dat we het niet accepteren. In de krant zei de NS dat de reizigers op de stations Roosendaal en Etten-Leur wel hulp kunnen krijgen bij het instappen. En hoe komen die mensen daar?" vraagt wethouder Zwiers.

Hij is met meer aspecten uit de nieuwe dienstregeling niet blij. Zoals de extra overstap naar Rotterdam. ,,Maar wij gaan er niet over. We vinden er wel wat van. Zeker als het om de toegankelijkheid van de treinen gaat."