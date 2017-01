article

ZEVENBERGEN - Tijdens de surpriseparty voor Jan Dekkers, omdat hij 33 jaar actief is bij Stichting Carnaval Zevenbergen, stond de anders altijd achter de schermen werkende vrijwilliger de hele zondagmiddag bij 'Bij Verhoeven' in de hoofdrol. Onwennig omdat de rol als V.I.P. een rol is waar hij absoluut zelf nooit voor kiest.

Jan Dekkers in de 'Hoofdrol' in Zevenbergen

Zevenbergen