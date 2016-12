article

1.6781267

ZEVENBERGEN - De vijfde editie van Living in a Box in Zevenbergen heeft dit jaar 8810,60 euro opgebracht. Hoewel aanzienlijk minder in vergelijking met voorgaand jaar is woordvoerder Frans Martens van de organisatie trots op wat er opgehaald is.

Bijna 9.000 euro voor Living in a Box in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - De vijfde editie van Living in a Box in Zevenbergen heeft dit jaar 8810,60 euro opgebracht. Hoewel aanzienlijk minder in vergelijking met voorgaand jaar is woordvoerder Frans Martens van de organisatie trots op wat er opgehaald is.

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/zevenbergen/bijna-9-000-euro-voor-living-in-a-box-in-zevenbergen-1.6781267

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6757053.1482600675!image/image-6757053.jpg

Zevenbergen