Bestrijding van eenzaamheid: Duizend uur extra voor wijkzuster in Moerdijk

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk huurt volgend jaar duizend uur extra in bij de coöperatie van wijkzusters. Wethouder Eef Schoneveld beschouwt de zusters als een belangrijk middel om bij mensen thuis zorgvragen tijdig te constateren, maar ook om eenzaamheid te bestrijden. ,,We zijn bijzonder tevreden over hun inzet.''

WMO-budget

In West-Brabant zijn ongeveer zestig wijkzusters actief, die sinds november onder een coöperatie vallen. De zusters worden betaald door de zorgverzekeraars. ,,Wij huren als gemeente zelf volgend jaar nog eens duizend uur bij. Dat kost ons ongeveer 100.000 euro en dat halen we uit het WMO-budget. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze kosten zich terug betalen'', zegt Schoneveld.

Wijkzusters vormen volgens de wethouder in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor 'problemen achter de voordeur'. Ze zijn vaak de eersten die signalen van eenzaamheid oppikken. Omdat de lijnen met sociaal werkers kort zijn, zijn de zusters ook uitermate geschikt om ervoor te zorgen dat problemen worden aangepakt. ,,Wij willen daarom komend jaar meer doen om hun functie te versterken.''

Isolement

De Moerdijkse gemeenteraad vroeg het college van burgemeester en wethouders eerder om een apart plan van aanpak te maken voor het bestrijden van om eenzaamheid. Sociaal isolement vormt een groeiend probleem in ons land, onder meer door de vergrijzing en het nieuwe zorgbeleid, dat er van uit gaat dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen.

Het college twijfelt er sterk aan of er wel een plan voor moet komen. Volgens Schoneveld gebeurt er al heel veel. Behalve de wijkzusters is er bijvoorbeeld het project Weg is Wijs, waarbij vrijwilligers op huisbezoek gaan bij mensen die 75 en 83 jaar worden en weduwen en weduwnaars.

Eenzaamheid

Er zijn nauwe contacten met de acht seniorenraden, inloopactiviteiten van de GGZ in meerdere plaatsen en er wordt steeds meer ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers. Ook is welzijnsinstelling Surplus bezig met het signaleren en tegengaan van eenzaamheid. ,,Er wordt al heel gedaan. Actie is belangrijker dan plannen maken.''

Het college bezoekt volgend jaar Rotterdam, een gemeente die heel veel doet tegen eenzaamheid.