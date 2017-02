Wooncorporatie Woonkwartier verkoopt maar een paar huurwoningen in 2017

ZEVENBERGEN - Wooncorporatie Woonkwartier gaat dit jaar niet meer dan twintig woningen uit haar woningbestand van ruim 9.000 woningen verkopen. Dat heeft alles te maken met de opvang van statushouders in de gemeenten Moerdijk, Steenbergen en Halderberge.

Dat is niet veel. ,,Om het woningbestand op peil te houden moeten we per jaar ongeveer 1,5 procent van het aantal woningen verkopen", zegt directeur Ruud van den Boom van Woonkwartier. Hij heeft het dus over ongeveer 135 woningen per jaar.

De opbrengst van die verkopen wordt 'gastgeld' genoemd en wordt ingezet bij investeringen. Ook wordt er de verhuurdersheffing aan het Rijk van betaald. Nu is in overleg met de gemeente Moerdijk afgesproken de rem op de verkoop van huurwoningen te zetten om zo woningen voor de opvang van statushouders beschikbaar te krijgen.

De centen die Woonkwartier nu misloopt worden uit de eigen reserves gehaald. Die reserve is prima op peil, mede door de fusie van de drie afzonderlijke corporaties in 2016. Om de statushouders op te kunnen vangen versnelt Woonkwartier enkele nieuwbouwprojecten, zoals de appartementen aan de Moye Keene in Klundert.