ZEVENBERGEN - Luuk Dekkers van vogelvereniging Zanglust uit Zevenbergen is het jaar goed begonnen. Met een grote barmsijs werd hij in Almeria winnaar in zijn categorie. In de Spaanse stad zijn de afgelopen dagen de 65ste COM wereldkampioenschappen voor zang- en siervogels gehouden.

WK-winnaar bij vv Zanglust uit Zevenbergen

