Opknapbeurt wateren in vestingstadjes Willemstad en Klundert

WILLEMSTAD / KLUNDERT - De wateren in de vestingwerken van Klundert en Willemstad krijgen een opknapbeurt. Ook vissers moeten er straks goed uit de voeten kunnen.

Dat antwoordt het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders op vragen van de CDA-fractie. Die had vragen gesteld over de slechte staat van de stadswateren. Er is overlast van kroos, beschoeiingen liggen er her en der niet best bij.

Geen gezicht en ook gevaarlijk, aldus het CDA. De partij wees er onder meer op dat de gemeente visvergunningen verstrekt, maar dat vissen door het slechte onderhoud soms onmogelijk is.

,,Dat is inderdaad niet redelijk'', reageren B en W. De gemeente is druk in overleg met waterschap Brabantse Delta. Voor eind februari verschijnt een plan van aanpak. Het schap heeft voor Willemstad al baggerwerkzaamheden in petto.

Het college erkent dat sprake is van achterstallig onderhoud. ,,Maar er is geen verhoogd en onaanvaardbaar risico.''