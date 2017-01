article

OM over horecaterrassen: burgemeester zet college en gemeenteraad Moerdijk op het verkeerde been

WILLEMSTAD - Bij het verruimen van de regels voor horecaterrassen in de gemeente Moerdijk is burgemeester Jac Klijs volledig voorbij gegaan aan de belangen van de inwoners. Dat zegt Marco Weda van de fractie Onafhankelijk Moerdijk. Hij verzoekt het college van B en W het 'Concept nadere regels terrassen' per direct in te trekken.

